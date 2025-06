Baronissi al via il Progetto Zeus Estate 2025

Baronissi si prepara a un’estate all’insegna del divertimento e della scoperta con il “Progetto Zeus Estate 2025”! Rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni residenti in città, l’iniziativa offre due turni ricchi di attività sportive, ludiche e formative presso la palestra “Ferdinando Nobile”. Un’occasione imperdibile per vivere un’estate indimenticabile, all’insegna del gioco, dell’amicizia e della crescita. Iscrizioni aperte: non lasciatevi sfuggire questa straordinaria esperienza!

Il Comune di Baronissi ha aperto le iscrizioni al “Progetto Zeus Estate 2025”, iniziativa dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni residenti in città. Il progetto, articolato in due turni tra il 30 giugno e il 25 luglio, prevede attività sportive e ricreative presso la palestra “Ferdinando Nobile” e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Baronissi, al via il Progetto Zeus Estate 2025

