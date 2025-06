Baricco l’AI e l’illusione del gesto creativo

Alessandro Baricco, con la sua frase pungente sull'IA, ci invita a riflettere sulla nostra percezione del cambiamento e sulla presunzione di dominio umano. Un sorriso può nascondere un messaggio profondo: l’illusione che la creatività e il progresso siano privilegio esclusivo dell’uomo. Ma è davvero così? O è il momento di riconsiderare il nostro ruolo in un mondo in costante evoluzione?

Alessandro Baricco, intervistato da “la Repubblica”, ha detto una frase che merita attenzione, e forse anche un sorriso. Anzi due. “Non temo l’IA, non ha visione del mondo”. E’ una battuta elegante, ben piazzata. Suona bene. Rassicura. Rasserenerebbe anche un correttore di bozze del Novecento. E invece andrebbe presa sul serio. PerchĂ© in quella frase si nasconde l’intera postura di una certa Ă©lite culturale italiana nei confronti del cambiamento tecnologico: lo guarda, lo sfiora, lo minimizza. Poi lo sterilizza con un paradosso raffinato. Ora, con tutto il rispetto per Baricco – un autore che ha insegnato a molti come raccontare il futuro – c’è qualcosa che stride. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it