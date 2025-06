Bari le polemiche sulla movida frenano i locali | Calo degli incassi del 40%

Le polemiche sulla movida a Bari stanno avendo un impatto devastante, con un calo degli incassi del 40% per i locali. La campagna di demonizzazione non solo danneggia le imprese, ma mette a rischio l‚Äôeconomia cittadina. √ą giunto il momento di trovare un equilibrio che permetta di vivere la movida senza temerne le conseguenze, tutelando sia i residenti sia gli operatori del settore. Solo cos√¨ Bari potr√† riscoprire il suo spirito vibrante e sostenibile.

¬ęLa campagna di demonizzazione contro la movida non aiuter√† Bari, ma mander√† in rovina le sue imprese e di conseguenza la sua economia¬Ľ. Mentre i residenti invocano maggiori. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it ¬© Quotidianodipuglia.it - Bari, le polemiche sulla movida frenano i locali: ¬ęCalo degli incassi del 40%¬Ľ

In questa notizia si parla di: bari - movida - polemiche - frenano

Movida caos a Bari, Leccese apre al dialogo: ¬ęParleremo ai ragazzi¬Ľ - Bari vive un momento di tensione tra movida e sicurezza. Il sindaco Vito Leccese, dopo le polemiche per le immagini della notte di San Nicola, invita a un dialogo costruttivo con i giovani.

Bari, le polemiche sulla movida frenano i locali: «Calo degli incassi del 40%» - «La campagna di demonizzazione contro la movida non aiuterà Bari, ma manderà in rovina le sue imprese e di conseguenza la sua economia». Come scrive quotidianodipuglia.it

Movida, è polemiche sulle inaugurazioni ma da lunedì stop alle nuove aperture. Il regolamento - La nuova stretta del Comune di Bari sull'apertura di nuovi locali sarà operativa dal prossimo 15 giugno (dopo l‚Äôapprovazione delle delibera in Consiglio lo scorso 16 ... Riporta quotidianodipuglia.it