Bardenas Reales | un deserto marziano nel cuore della Navarra

Le Bardenas Reales, un deserto marziano nel cuore della Navarra, sorprendono con le loro formazioni uniche e paesaggi surreali che sembrano usciti da un mondo alieno. Questa riserva UNESCO di 42.500 ettari incarna la bellezza selvaggia e insospettata di una regione che sfida ogni logica geografica. Preparati a scoprire un luogo affascinante, dove la natura si esprime in forme straordinarie e inesplorate. Un vero tesoro naturalistico che merita di essere vissuto e ammirato.

Nel sudest della Navarra, a un passo da Tudela, si estende un paesaggio di bellezza selvaggia che sfida ogni logica geografica: le Bardenas Reales. Questo parco naturale di 42.500 ettari, dichiarato Riserva della Biosfera dall'UNESCO, rappresenta un'anomalia climatica affascinante in un territorio altrimenti caratterizzato dalla verdeggiante Spagna settentrionale. Le Bardenas Reales evocano scenari extraterrestri, con le loro formazioni geologiche che sembrano scolpite da un artista cosmico. L'erosione di terreni argillosi, gessosi e arenari ha creato forme capricciose che danno vita a un mondo quasi lunare, popolato da burroni, altipiani piatti e colline solitarie.

In questa notizia si parla di: bardenas - reales - navarra - deserto

