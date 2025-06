Barbra Streisand non ricorda se ha fatto sesso con Warren Beatty | Ma sono certa di aver dormito con lui

Barbra Streisand rivela un episodio intrigante della sua memoria che lascia spazio a molte domande: non ricorda se ha avuto un rapporto con Warren Beatty, ma è certa di aver condiviso un sonno con lui. Una confusione che alimenta la leggenda e il fascino di un’epoca dorata di Hollywood, lasciando i fan a chiedersi cosa si nasconda tra le pieghe dei ricordi di questa icona. La domanda rimane: cosa ci raccontano questi vuoti di memoria?

L'attrice e cantante non riesce proprio a ricordare se ha mai avuto un rapporto sessuale con la vecchia gloria di Hollywood Dopo averne fatto menzione nella sua biografia del 2023, Barbra Streisand ha di nuovo menzionato il suo vuoto di memoria circa la relazione con Warren Beatty e il fatto di non ricordare se abbia mai fatto sesso con la star di Hollywood nel corso di una nuova intervista concessa al New Yorker. "So che ho dormito in un letto con lui, ma non ricordo se c'è effettivamente stata una penetrazione", ha dichiarato Streisand. "Giuro su Dio, non ci riesco. Ci sono cose per cui ho un vuoto". 🔗 Leggi su Movieplayer.it