Nella pittoresca Cassano d’Adda, barabitt. incanta con la sua atmosfera autentica e una cucina che celebra i Presidi Slow Food. Elena Premoli e Igor Federici, coppia nella vita e nel lavoro, trasformano ogni piatto in un'esperienza unica, tra cui spiccano i deliziosi tortelli di patate con maggiorana e pomodoro. Un viaggio culinario che vale ogni euro, lasciando il desiderio di tornare per scoprire sempre nuove eccellenze.

