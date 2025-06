Bancarotta condannato a 5 anni e 6 mesi l’ex sindaco di Afragola

Dopo un lungo e complesso iter giudiziario, si conclude con una condanna definitiva la vicenda di Vincenzo Nespoli, ex sindaco di Afragola e parlamentare. La Corte di Cassazione ha stabilito una pena di 5 anni e 6 mesi per bancarotta, segnando un momento cruciale nella storia politica della città. Restate con noi per approfondimenti e aggiornamenti su questa vicenda che scuote il territorio.

Dopo un lungo percorso giudiziario durato oltre 16 anni, si è conclusa con una condanna definitiva a 5 anni e 6 mesi la vicenda che ha visto protagonista Vincenzo Nespoli, ex parlamentare del Popolo della Libertà (in carica dal 2008 al 2013) ed ex sindaco di Afragola dal 2008 al 2013. La Corte di Cassazione,

