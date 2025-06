Banca Ifis alza la soglia dell’opas su illimity dal 45 al 60 per cento

Banca Ifis sorprende gli investitori aumentando la soglia dell'OPA su Illimity dal 45% al 60%, un segnale di fiducia e strategia forte. La decisione di modificare questa importante condizione, precedentemente fissata al 66,67%, apre nuove prospettive per l’operazione e potrebbe cambiare gli equilibri nel settore. Scopriamo insieme cosa significa questa mossa per il mercato e gli azionisti.

Banca Ifis ha annunciato la decisione di modificare la sotto-soglia minima irrinunciabile di efficacia dell’ offerta pubblica di acquisto e scambio (opas) su illimity Bank. La banca presieduta da Ernesto FĂĽrstenberg Fassio si riserva adesso la facoltĂ di rinunciare alla condizione principale dell’offerta (soglia minima del 66,67 per cento) esclusivamente nel caso in cui il numero di azioni portate in adesione all’opas – valorizzate a 3,55 euro – raggiungeranno almeno il 60 per cento del capitale di illimity, rispetto alla precedente soglia fissata al 45 per cento piĂą un’azione di illimity, come riportato nel Documento di Offerta. 🔗 Leggi su Lettera43.it