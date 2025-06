‘Bambini Violati’ | a Capaccio Paestum un incontro per riconoscere e contrastare gli abusi sui minori

Sabato 21 giugno 2025, alle ore 17:00, a Capaccio Paestum si terrà un incontro cruciale intitolato “Bambini Violati” presso la Sala Erica. Un momento di sensibilizzazione e formazione dedicato a riconoscere e contrastare gli abusi sui minori, promossa da Lions Club e Rotary Club. Un’occasione importante per rafforzare il nostro impegno nella tutela dei più vulnerabili e promuovere una società più sicura e consapevole.

Un importante momento di sensibilizzazione e formazione sul delicato e urgente tema della tutela dei minori si terrà sabato 21 giugno 2025 alle ore 17:00 presso la Sala Erica, in Piazza Carlo Santini a Capaccio Paestum. L’iniziativa, dal titolo “Bambini Violati”, è promossa dal Lions Club Capaccio Paestum Magna Grecia, presieduto dal Dott. Vincenzo Mallamaci, in collaborazione con il Rotary Club Paestum Centenario, presieduto dal Dott. Enzo Baggini, e con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum. Un opuscolo per riconoscere i segnali dell’abuso. Cuore dell’incontro sarà la presentazione ufficiale di un opuscolo informativo pensato per aiutare insegnanti, educatori e operatori socio-sanitari a riconoscere i segnali di disagio nei bambini vittime di abusi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it