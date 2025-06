Bambini morti in mare il bagnino | Secche corrente e buche | è un tratto insidioso

Il mare, affascinante e imprevedibile, nasconde insidie che possono trasformarsi in tragedie. Giacomo Legnani, veterano bagnino di Lido degli Estensi, conosce bene i rischi di questo ambiente, dove correnti e buche divennero il nemico invisibile di molti. La sua esperienza ci ricorda quanto sia cruciale vigilare e rispettare il mare, soprattutto nei tratti più insidiosi, come quello di Ferrara, dove la vita può cambiare in un attimo...

Ferrara, 17 giugno 2025 – Giacomo Legnani, 52 anni, fa il bagnino da sempre. Il mare, le spiagge la sua seconda pelle. Con la maglietta rossa, gli occhi all’orizzonte dalla torretta che non lascia mai sulle spiagge dei bagni Vela e Sol Levante, a lido degli Estensi. Pronto a scattare, con il pedalò. Tanti ne ha tratto in salvo. Un difficile mestiere. PerchĂ©? “Era agosto, l’estate del 1982. E’ passato tanto tempo, sembra ieri” Cosa è successo? “Mio padre è annegato davanti ai miei occhi. Ero straziato, è una delle morti piĂą brutte, ti lascia un vuoto dentro. In quel momento capii che dovevo fare qualcosa per gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bambini morti in mare, il bagnino: “Secche, corrente e buche: è un tratto insidioso”

