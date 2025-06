Bambina infila la mano in un tritacarne e perde quattro dita

Un incidente scioccante scuote le campagne genovesi: una bambina di 18 mesi ha infilato la mano in un tritacarne, perdendo quattro dita. La piccola, sfuggita all'attenzione dei genitori in un agriturismo a Ne, si è trovata in una situazione drammatica. La tragica vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei più piccoli, specialmente in ambienti domestici e agricoli.

Una bambina di 18 mesi ha infilato la mano in un tritacarne perdendo così quattro dita. L'incidente è avvenuto in un agriturismo a Ne, nelle campagne Genovesi. L'incidente Secondo quanto è stato ricostruito finora, la piccola sarebbe sfuggita al controllo dei suoi genitori mentre si.

