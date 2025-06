Bambina in fin di vita per il morbillo

Una vera battaglia contro il tempo e la malattia si è conclusa con successo. La giovane paziente, di soli diciannove mesi, ha affrontato e superato con coraggio il pericoloso morbillo, lasciando finalmente il reparto di Rianimazione del Meyer di Firenze. Un sospiro di sollievo che testimonia l’importanza della prevenzione e dell’attenzione alla salute dei più piccoli. La storia della sua lotta ci ricorda quanto sia fondamentale proteggere i nostri bambini.

Una bambina di diciannove mesi ha rischiato la vita per il morbillo. La piccola ha finalmente lasciato il reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, e il peggio sembra davvero passato. A comunicarlo, a pericolo scampato, è lo stesso ospedale pediatrico.

Firenze, bambina di quasi 2 anni in fin di vita per il morbillo - Una vicenda che scuote la coscienza collettiva: una bambina di 19 mesi, non ancora vaccinata, ha rischiato di perdere la vita a causa del morbillo a Firenze.

