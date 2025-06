Bambina in fin di vita per il morbillo | ricoverata per giorni al Meyer ora sta meglio

Una storia di paura e speranza quella di una bambina di 19 mesi ricoverata al Meyer di Firenze, gravemente colpita dal morbillo. Dopo giorni di battaglie in rianimazione, la piccola sta finalmente migliorando, grazie anche alla pronta assistenza dei medici. Questa vicenda mette in luce l'importanza della vaccinazione e la necessità di prevenire rischi così gravi ancora prima che possano manifestarsi. La salute dei nostri bambini merita la massima attenzione.

Firenze, 17 giugno 2025 – Ha rischiato la vita per il morbillo a soli 19 mesi. Ma adesso il peggio per fortuna sembra passato. Protagonista della disavventura una bambina che ha finalmente lasciato il reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Secondo quanto ricostruito dai medici, la bimba, che non aveva ancora ricevuto la vaccinazione, ha contratto la patologia infettiva nel corso di un soggiorno all'estero, in un paese dove la circolazione della malattia è ancora molto sostenuta. I primi sintomi sono comparsi pochi giorni dopo il suo rientro in Italia. La bambina è arrivata al pediatrico fiorentino in seguito a un drastico peggioramento delle sue condizioni, che ha richiesto il ricovero al Meyer per ricevere cure di terzo livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bambina in fin di vita per il morbillo: ricoverata per giorni al Meyer, ora sta meglio

