Bambina in fin di vita per il morbillo Bassetti | Bisogna tornare a parlare di vaccini

Un grave episodio al Meyer di Firenze riaccende l'attenzione sul tema dei vaccini. Una bambina di 19 mesi, gravemente colpita dal morbillo, ha rischiato la vita, sottolineando quanto questa malattia possa essere spietata. Secondo l'infettivologo Matteo Bassetti, è il momento di tornare a parlare di prevenzione e immunizzazione, affinché tragedie come questa diventino solo ricordi lontani. La salute dei nostri figli merita attenzione e responsabilità condivisa.

(Adnkronos) – Una bambina di diciannove mesi ha rischiato la vita per il morbillo ed è stata ricoverata per 10 giorni in rianimazione al Meyer di Firenze. Un caso che, secondo l'infettivologo Matteo Bassetti, "può far capire alla gente che il morbillo è tutt'altro che una malattia infettiva tranquilla". "Qualcuno dice: 'Negli anni '70 noi

Una bambina di un anno e mezzo ha rischiato la vita per il morbillo. La piccola di 19 mesi, ricoverata a Firenze, ha finalmente lasciato il reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer. Secondo quanto ricostruito dai medici non era ancora vaccinata

