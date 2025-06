Bambina di 19 mesi ha rischiato la vita per il morbillo | salvata al Meyer

Una drammatica corsa contro il tempo: una bambina di 19 mesi, gravemente colpita dal morbillo, ha rischiato la vita. Dopo un intervento salvavita al Meyer di Firenze, finalmente può lasciarsi alle spalle questa terribile esperienza. La vicenda sottolinea l’importanza della vaccinazione e ci invita a riflettere sui rischi di malattie prevenibili. Una storia che ci ricorda quanto sia fondamentale proteggere i nostri più piccoli con attenzione e responsabilità .

FIRENZE – Una bambina di diciannove mesi ha rischiato la vita per il morbillo. La piccola ha finalmente lasciato il reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, e il peggio sembra davvero passato. Secondo quanto ricostruito dai medici, la bimba, che non aveva ancora ricevuto la vaccinazione, ha contratto la patologia infettiva nel corso di un soggiorno all’estero, in un paese dove la circolazione della malattia è ancora molto sostenuta. I primi sintomi sono comparsi pochi giorni dopo il suo rientro in Italia. La bambina è arrivata al pediatrico fiorentino in seguito a un drastico peggioramento delle sue condizioni che ha richiesto il ricovero al Meyer per ricevere cure di terzo livello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

