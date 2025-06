Bambina di 19 mesi contrae il morbillo all’estero e rischia la vita | Non aveva la vaccinazione

Una bambina di appena 19 mesi, non vaccinata contro il morbillo, si trova a fronteggiare una grave emergenza sanitaria dopo aver contratto la malattia all'estero. Il suo caso, che ha richiesto un ricovero d'urgenza presso l'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, mette in luce l'importanza della prevenzione e delle vaccinazioni. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale proteggere i nostri piccoli da malattie evitabili, perché la salute dei bambini non può mai essere presa alla leggera.

Non era stata vaccinata per il morbillo, ma i genitori l’hanno comunque portata in un viaggio all’estero. Durante il soggiorno ha contratto la malattia, rischiando la vita. È successo ad una bambina di 19 mesi che, dopo pochi giorni dal ritorno in Italia, ha iniziato a presentare i primi sintomi, peggiorati drasticamente in breve tempo. Di qui, il ricovero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per ricevere cure di terzo livello per una severa forma di polmonite che ha compromesso la capacità respiratoria della piccola, rendendo necessaria l’intubazione. La bambina è rimasta nel reparto di Rianimazione per dieci giorni: dopo l’estubazione, la paziente ha ancora avuto bisogno di supporto respiratorio non invasivo per alcuni giorni, poi lo scioglimento della prognosi e il ritorno in reparto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bambina di 19 mesi contrae il morbillo all’estero e rischia la vita: “Non aveva la vaccinazione”

