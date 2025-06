Balneabilità Lago di Como 2025 | i dati Ats e le 34 località con acqua eccellente

Balneabilità Lago di Como 2025: i dati ATS e le 34 località con acqua eccellente. Dove immergersi in totale sicurezza nel suggestivo Lago di Como? Anche quest’estate, i tecnici di ATA Insubria hanno monitorato costantemente la qualità delle acque, trasmettendo i risultati al Portale Acque del Ministero della Salute. Il risultato è rassicurante: 34 località risultano ideali per un bagno sicuro e piacevole. Scopriamo insieme i luoghi migliori per vivere il lago in tutta tranquillità.

