Balle Spaziali 2 | perché il ritorno al cinema di Rick Moranis è la notizia del decennio

Sei pronto a riscoprire il genere con un ritorno che sembrava impossibile? Rick Moranis, l'amatissimo attore canadese, torna sul grande schermo dopo trent'anni, in un sequel che promette di essere epocale. La notizia ha fatto il giro del mondo, riaccendendo la fantasia dei fan di tutto il pianeta. Ma cosa ci aspetta in questa nuova avventura spaziale? A rivelarlo lo...

L'attore canadese √® finalmente pronto a tornare in scena in un sequel gi√† epocale. Una sorta di miracolo, atteso da trent'anni. Una notizia arrivata cos√¨, d'embl√©e, in una calda giornata di giugno. Prima rimpallata da Deadline e The Hollywood Reporter, poi ripresa da tutti gli altri magazine di settore. Rick Moranis torna al cinema. E torna nel sequel di Balle Spaziali 2, riprendendo il leggendario ruolo di Lord Casco Nero. A rivelare il film lo stesso autore Mel Brooks (e anche questa √® una notizia), tramite un annuncio video targato Amazon MGM Studios. Ora, la breaking news del ritorno di Rick Moranis √®, senza giri di parole, esplosiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it