Baby Gang al concerto in Ferrari | è caos Un arresto

Un sabato sera di pura tensione al Carroponte di Sesto San Giovanni, quando una baby gang ha scatenato il caos durante il concerto di Nicky Jam. Arrivati a bordo di una Ferrari F8 Tributo rossa fiammante, i giovani hanno aggredito poliziotti e operatori di sicurezza con insulti, calci e pugni, culminando in un arresto. Un episodio che mette in luce i rischi e le drammatiche conseguenze di comportamenti sconsiderati.

Insulti, calci e pugni ai poliziotti che avevano bloccato l’amico trapper Baby Gang, arrivato sabato sera su una Ferrari F8 Tributo rossa fiammante a noleggio da oltre 200mila euro al Carroponte di Sesto San Giovanni per il concerto con Nicky Jam - Morad, entrando dal lato riservato ai pedoni, transennato e sorvegliato da un cordone di steward, addetti alla sicurezza e forze dell’ordine. In manette è finito il rapper Néza, al secolo Anes Mihoub, 21enne di origini algerine nato a Legnano e residente a Castellanza, che con altri dello staff di Baby Gang aveva tentato di forzare il blocco della sicurezza, causando momenti di tensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Baby Gang al concerto in Ferrari: è caos. Un arresto

