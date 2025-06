Axa si conclude alle Terme di Caracalla ‘Week for Good’ | la settimana dedicata all’inclusione sociale

Axa Italia ha concluso con successo la "Week for Good" alle Terme di Caracalla, una settimana dedicata all’inclusione sociale attraverso il sport. La grande finale del torneo di calcio femminile, organizzato in collaborazione con Sport Senza Frontiere, ha celebrato il potere dello sport come strumento di empowerment femminile e coesione sociale. Un evento che rafforza l’impegno di Axa nel promuovere iniziative positive e inclusivi per un futuro più equo.

Si è svolta oggi a Roma, presso lo stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla, la finale del torneo di calcio femminile ideato da Axa Italia per celebrare il valore dello sport come strumento di inclusione sociale ed empowerment femminile, al fianco di Sport Senza Frontiere, ETS partner di lungo periodo, che da sempre promuove lo sport come strumento di educazione, prevenzione, inclusione e coesione sociale. Lo rende noto Axa Italia in una nota. Con il Patrocinio di Roma Capitale, dell’Associazione Italiana Arbitri, della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Nazionale Dilettanti-Calcio Femminile, l’evento, alla presenza di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale; Marinella Caissutti, Componente del Comitato nazionale Associazione Italiana Arbitri (AIA); Luca De Simoni, Coordinatore dell’Area Responsabilità Sociale LND; Daniele Doveri, Presidente della Sezione Arbitri di Roma 1; Chiara Soldano, CEO di Axa Italia e Alessandro Tappa, Presidente di Sport Senza Frontiere, ha visto la partecipazione di circa 300 partecipanti, tra cui le giovani atlete delle 8 squadre del torneo e rappresentanti di Sport Senza Frontiere, collaboratori di Axa Italia e volontari dell’associazione Axa Cuori in Azione dalle diverse sedi in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Axa, si conclude alle Terme di Caracalla ‘Week for Good’: la settimana dedicata all’inclusione sociale

