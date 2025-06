AW249 al Paris Air Show | difesa IA e scambio di dati al centro del nuovo elicottero di Leonardo

Il Salone di Parigi si apre con una novità rivoluzionaria nel settore aerospaziale: l’AW249 di Leonardo, protagonista assoluto tra difesa, intelligenza artificiale e scambio di dati. Questo nuovo elicottero, destinato a sostituire l’iconico AW129 “Mangusta”, rappresenta un passo avanti verso tecnologie più intelligenti e connesse. Nei padiglioni di Le Bourget, Leonardo presenta un mezzo che promette di ridefinire il ruolo dell’esplorazione e della scorta militare, offrendo performance senza precedenti nel panorama aeronautico mondiale.

Per la prima volta al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi l’AW249 di Leonardo. Sarà il nuovo elicottero di esplorazione e scorta dell’Esercito Italiano e sostituirà l’iconico AW129 “Mangusta”. Negli spazi Leonardo allestiti all’aeroporto Le Bourget, l’azienda italiana mette in mostra un mezzo che promette di essere, nelle parole del managing director della divisione elicotteri Giampiero Cutillo: “Una macchina che risponde alle ultime esigenze delle forze armate. Sta diventando sempre più importante il contenuto rispetto all’architettura della macchina. Significa utilizzare intelligenze, enorme capacità di calcolo, intelligenza artificiale per poter operare pienamente nello scambio dei dati e nell’elaborazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it