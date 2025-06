Avvocato di difesa 4 | da Cobie Smulders nel cast alle altre novità La trama e quando esce su Netflix

Se sei un fan di avventure legali e personaggi affascinanti, preparati a scoprire tutte le novità di "Avvocato di Difesa 4". Dopo il successo della terza stagione su Netflix, il nuovo capitolo promette suspense, emozioni e un cast stellare con Cobie Smulders nel ruolo di rilievo. Sei pronto a scoprire quando esce e cosa ci riserva questa attesa nuova stagione? Restate con noi, perché le sorprese sono appena cominciate.

È ufficiale: Cobie Smulders (How I Met Your Mother) è nel cast di Avvocato di difesa 4. Ma non è l'unica novità del quarto capitolo di sere. E ora ve le raccontiamo tutte. La terza stagione di Avvocato di Difesa è arrivata su Netflix lo scorso ottobre 2024 regalando al pubblico nuove. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Avvocato di difesa 4: da Cobie Smulders nel cast alle altre novità. La trama e quando esce su Netflix

