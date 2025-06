Avis Antonio Labianco entra a far parte del Collegio nazionale dei Probiviri

Con grande entusiasmo, Ferrara celebra la nomina di Antonio Labianco a membro del Collegio nazionale dei Probiviri, un riconoscimento che rafforza l'impegno e la passione della nostra comunità. L'Avis provinciale e comunale si uniscono nel congratularsi con lui, simbolo di integrità e dedizione al servizio volontario.

L'Avis provinciale e l'Avis comunale di Ferrara esprimono le più sincere congratulazioni al socio Antonio Labianco per la nomina a componente del Collegio nazionale dei Probiviri, conferitagli nel corso dell'ultima assemblea nazionale di Avis.

