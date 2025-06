Avete visto cosa è successo al concerto di Cremonini? L’ex fidanzata scappa via piangendo | i fatti

L’emozione ha preso il sopravvento a San Siro durante il concerto di Cesare Cremonini, quando l’ex fidanzata Martina Margaret Maggiore è scappata via piangendo tra la folla. Un momento intenso che ha emozionato tutti, dimostrando come le nostre emozioni possano riaffiorare inaspettate, sconvolgendo anche i momenti più attesi. La scena rimarrà impressa come un ricordo indelebile di una serata ricca di sentimenti...

Certe emozioni, anche quando sembrano sopite, possono tornare a travolgere tutto con la forza di uno tsunami. È accaduto a San Siro, durante la seconda tappa del tour Alaska Baby di Cesare Cremonini, dove tra il pubblico – tra fan entusiasti, volti noti e amici storici del cantante – è spuntata anche una presenza tanto inaspettata quanto carica di significato: Martina Margaret Maggiore, ex fidanzata di Cremonini e musa ispiratrice del brano Giovane Stupida. Ma quella che sembrava una semplice apparizione si è trasformata in un momento toccante, culminato con un'uscita anticipata dallo stadio, tra lacrime e ricordi impossibili da contenere.

