Avellino incendio al Carcere Borbonico | intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio si è scatenato nel cuore di Avellino, all’interno del suggestivo Carcere Borbonico, creando apprensione tra cittadini e autorità. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate in breve tempo, evitando conseguenze più gravi. La pronta risposta ha dimostrato ancora una volta l’efficienza dei soccorsi e l’importanza della prevenzione. La vicenda si conclude con un messaggio di calma e sicurezza per la comunità.

Avellino - È stato domato l’incendio che - intorno alle 17 - si era sviluppato all’interno del Carcere Borbonico di Avellino, storico complesso architettonico situato nel centro cittadino. Le fiamme, che avevano generato una densa colonna di fumo, sono state rapidamente circoscritte e spente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, incendio al Carcere Borbonico: intervengono i Vigili del Fuoco

