Avellino il messaggio della sindaca Nargi agli studenti alla vigilia della maturità | Abbiate coraggio il vostro valore è nei sogni

Avellino si prepara a vivere un momento unico con la prova di maturità alle porte. Nella notte simbolica che precede l’esame, la sindaca Laura Nargi ha voluto lanciare un messaggio di coraggio e speranza agli studenti, ricordando che il loro valore risiede nei sogni e nelle sfide future. “Abbiate coraggio, il vostro valore è nei sogni”, ha detto, ispirando i giovani a affrontare questa tappa importante con fiducia e determinazione.

Nella notte simbolica che precede l’inizio dell’esame di maturità, la sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha rivolto un messaggio agli studenti della città attraverso i propri canali ufficiali. “Cari ragazzi, questa è una di quelle notti che non si dimenticano”, ha esordito la prima cittadina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, il messaggio della sindaca Nargi agli studenti alla vigilia della maturità: “Abbiate coraggio, il vostro valore è nei sogni”

