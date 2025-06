Autostrada A1 | tir in fiamme nella notte a Campi Bisenzio Autista in salvo

Nella notte di Campi Bisenzio, un incidente sull'autostrada A1 ha coinvolto un tir in fiamme, ma fortunatamente l'autista è stato messo in salvo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti, impegnati per circa tre ore nello spegnimento delle fiamme, nello smassamento e nella bonifica della zona. Un intervento tempestivo che ha evitato conseguenze peggiori, dimostrando l’efficacia della pronta risposta delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco e due autobotti che hanno operato per circa 3 ore per spegnere le fiamme ed effettuare lo smassamento e la bonifica L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: tir in fiamme nella notte a Campi Bisenzio. Autista in salvo

In questa notizia si parla di: fiamme - autostrada - notte - campi

Autostrada A1: auto in fiamme a Barberino di Mugello. Traffico bloccato - Un incidente allarmante ha riguardato l'autostrada A1 nei pressi di Barberino di Mugello, dove un'auto è improvvisamente andata in fiamme, causando il blocco del traffico.

Incidente Frontale sulla Bretella di Alcamo: Illeso un 30enne di Partinico, Ferito un Uomo di Custonaci Paura nella notte ad Alcamo per un violento incidente avvenuto intorno all’una sulla bretella che collega la città all’innesto autostradale per Castellammare Vai su Facebook

Autostrada A1: tratto chiuso per veicolo in fiamme, lunghe code; San Martino in Rio, auto rubata in fiamme di notte sotto il cavalcavia dell’autostrada; Auto in fiamme, intervento dei vigili del fuoco.

Mezzo pesante in fiamme nella notte in A1 - I vigili del fuoco del comando di Firenze Ovest sono intervenuti alle 3 nel comune di Campi Bisenzio sul tratto autostradale A1 al Km 282 direzione Nord ... Riporta gonews.it

Incendio in A14, veicolo in fiamme a Grottammare: 3 km di coda. Notizia in aggiornamento - Tir in fiamme in A14, nel tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione sud. Si legge su msn.com