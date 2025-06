Autocarro si incastra all’ingresso di un sottopasso detriti sulla carreggiata e disagi in via Riccione a Francavilla al Mare FOTO

Questa mattina, 17 giugno, si sono verificati disagi alla circolazione in via Riccione, a Francavilla al Mare, a causa della dispersione di detriti solidi provocata da un autocarro rimasto incastrato all’ingresso di un sottopasso. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo avrebbe. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Autocarro si incastra all’ingresso di un sottopasso, detriti sulla carreggiata e disagi in via Riccione a Francavilla al Mare [FOTO]

