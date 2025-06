Auto vola in un canale | paura per un giovane intervento di 118 e vigili del fuoco

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, ma per fortuna si è concluso in modo meno grave del previsto. Un giovane si è trovato improvvisamente in un canale con la sua auto, dopo un impatto violento sulla strada provinciale del Poggiale a Grosseto. L'intervento tempestivo di 118 e vigili del fuoco ha evitato il peggio. La vicenda dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale la prontezza nei momenti di emergenza.

Grosseto, 17 giugno 2025 – Un pauroso volo in un canale, per fortuna senza conseguenze gravi: paura per un giovane che è finito in un corso d’acqua con la sua auto. Un impatto violento, con il mezzo che si è rovesciato mettendo l’abitacolo a contatto con l’acqua. Per fortuna il ragazzo è riuscito a uscire e comunque i danni fisici, secondo quanto si apprende, sarebbero limitati. E’ accaduto sulla strada provinciale del Poggiale, arteria che collega la SP del Cristo con Principina Terra. In auto c’era il solo conducente, finito appunto in quel corso d’acqua, che ha funzioni di canale di scolo. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco e al 118 con un’ambulanza della Misericordia di Grosseto, che si è occupata di prestare le prime cure al ragazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto vola in un canale: paura per un giovane, intervento di 118 e vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: auto - canale - paura - giovane

Auto perde il controllo e si ribalta nel canale, il 59enne Cristiano Schiavini muore intrappolato nell’abitacolo - Un tragico incidente ha segnato la mattinata di martedì sulla strada provinciale di Romanengo, in provincia di Cremona.

Auto in fiamme sulla SS170, attimi di paura ma nessun ferito Paura nel tardo pomeriggio di oggi sulla SS170 in direzione Barletta nei pressi del... Vai su Facebook

Auto vola in un canale: paura per un giovane, intervento di 118 e vigili del fuoco; Fiat 500 finisce nel canale: paura per una giovane conducente; Finisce con l’auto nel canale: paura per una ragazza rimasta imprigionata.

Auto vola in un canale: paura per un giovane, intervento di 118 e vigili del fuoco - Intervento dei vigili del fuoco del capoluogo maremmano e del 118 ... Lo riporta lanazione.it

Con l’auto nel canale. Paura per una ragazza rimasta imprigionata - L’incidente è avvenuto alle 6,30 in via Duca Degli Abruzzi, in località Prati. Riporta msn.com