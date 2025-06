Auto preda dei ladri in via Brennero

In una notte tranquilla, via Brennero si è trasformata in un palcoscenico di azioni criminose, ma la pronta e strategica risposta dei Carabinieri di Trento ha fatto luce sulla vicenda. Grazie all’impegno costante e a una pianificazione accurata delle operazioni di prevenzione, due uomini sono stati individuati e denunciati per un furto su auto. La sicurezza della comunità passa anche da questi interventi tempestivi ed efficaci.

Grazie alla costante presenza sul territorio e a una pianificazione mirata dei servizi di prevenzione, i Carabinieri della Compagnia di Trento hanno individuato e denunciato due uomini responsabili di un furto su autovettura avvenuto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno in via Brennero. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Auto preda dei ladri in via Brennero

