Auto piomba sulla spiaggia e travolge sdraio e bagnanti

Una scena surreale che ha lasciato sgomenti i presenti, trasformando un momento di relax in un incubo improvviso. Le autorità stanno ricostruendo l’accaduto, mentre si cerca di capire le ragioni di questo inspiegabile episodio. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, le conseguenze potevano essere ben più gravi. In un contesto già difficile, questa vicenda ci ricorda quanto sia importante rispettare regole e precauzioni per garantire la sicurezza di tutti.

Una tranquilla giornata sulla spiaggia poteva terminare in tragedia ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, dove nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 giugno, un'auto è finita all'interno dello stabilimento balneare "Alba Beach", travolgendo sdraio, ombrelloni e fioriere, e investendo alcuni. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Auto piomba sulla spiaggia e travolge sdraio e bagnanti

