Auto piomba in spiaggia tra i bagnanti ad Alba Adriatica | 4 persone ferite

Una scena choc si è consumata ad Alba Adriatica, dove un'auto ha invaso improvvisamente la spiaggia, mettendo in fuga panico tra i bagnanti. La Volkswagen Golf, condotta da un turista di 80 anni, ha causato feriti e grande sconforto tra gli ospiti dello stabilimento balneare. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’intervento tempestivo delle autorità, mentre si cerca di capire come si possa evitare che tragedie simili si ripetano.

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di lunedì ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Una Volkswagen Golf condotta da un turista 80enne romano che viaggiava con la moglie è piombata all'interno di uno stabilimento balneare travolgendo ombrelloni e fioriere ed investendo alcuni bagnanti.

Un momento di terrore scuote Alba Adriatica: un'auto ha improvvisamente travolto le sdraio e i bagnanti sulla spiaggia, ferendo almeno quattro persone.

