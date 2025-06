Auto investe un ciclista nella notte e scappa ferito un 47enne a Somaglia | si cerca il conducente in fuga

Nella quiete della notte, un grave incidente scuote Somaglia: un ciclista viene investito da un'auto in fuga. Ferito ma fortunatamente stabile, l'uomo non ha potuto fornire dettagli utili ai soccorritori, lasciando gli inquirenti al lavoro per identificare il responsabile. La comunitĂ resta in apprensione, mentre i carabinieri intensificano le indagini per fare piena luce su questa fuga che ha scosso la tranquillitĂ locale. Continua a leggere.

Il ciclista, portato in ospedale con ferite di lieve entitĂ , non ha saputo dare indicazioni precise sull'auto che l'ha travolto. I carabinieri stanno indagando per risalire all'identitĂ del conducente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

