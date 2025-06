Auto incendiata e spari a Corigliano Rossano due arresti per tentato omicidio

Un’ondata di violenza scuote Corigliano Rossano: auto incendiata e sparatorie hanno portato all’arresto di due persone per tentato omicidio. Le indagini serrate stanno facendo luce su una spirale di eventi criminosi che minacciano la sicurezza della comunità, ma anche la speranza di ripristinare la legalità. La città guarda ora al futuro con rinnovato impegno e determinazione.

