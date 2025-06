Auto ad alta velocità urta contro un palo dell' illuminazione in via Silvino Olivieri e la zona resta al buio

Una notte drammatica a Chieti: un'auto ad alta velocità si schianta contro un palo dell'illuminazione in via Silvino Olivieri, lasciando la zona al buio e creando sconcerto tra i residenti. Il boato ha svegliato l’intera zona Santa Maria, mentre le forze dell’ordine ricercano il giovane coinvolto. Un incidente che mette in luce i pericoli della velocità e l'importanza di rispettare le norme stradali per garantire la sicurezza di tutti.

Un boato nella notte in zona Santa Maria a Chieti, poi il buio sulla strada. È accaduto poco dopo l'1 della notte appena trascorsa. Un giovane alla guida di un'automobile, pare a causa dell'alta velocità, in via Silvino Olivieri avrebbe urtato contro un palo della pubblica illuminazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Auto ad alta velocità urta contro un palo dell'illuminazione in via Silvino Olivieri e la zona resta al buio

