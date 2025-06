Autista del 118 aggredito a Napoli dall'ubriaco che stava salvando | testata allo stomaco e pugno in faccia

Una scena che lascia sgomenti quella avvenuta a Napoli, dove un autista del 118, impegnato nel salvare una vita, è stato brutalmente aggredito da un uomo in stato di ebrezza. Testata allo stomaco e pugno in faccia: un gesto ignobile che mette a dura prova il coraggio dei soccorritori. La denuncia di Nessuno Tocchi Ipprocate sottolinea l’importanza di tutelare chi ogni giorno rischia la vita per gli altri. Continua a leggere.

