Audi Q3 design più deciso e ampia scelta di motorizzazioni Ecco la terza generazione – FOTO

Scopri la nuova Audi Q3, la terza generazione di uno dei modelli più amati del marchio tedesco. Con un design decisamente più deciso e una vasta gamma di motorizzazioni, questa SUV compatta promette stile, tecnologia e versatilità. Lunga 453 cm, incorpora innovazioni come i fari micro-LED e un interior raffinato, elevando gli standard di comfort e performance. La nuova Audi Q3 si presenta come il mix perfetto tra eleganza e funzionalità, pronta a conquistare ogni strada.

‹ › 1 4 audi q3. ‹ › 2 4 audi q3. ‹ › 3 4 audi q3. ‹ › 4 4 audi q3. Una delle best seller di Audi si rinnova da cima a fondo: il riferimento è alla nuova Audi Q3, giunta alla sua terza generazione. Lunga 453 cm, si distingue per un design più deciso rispetto alla versione uscente e che attinge a piene mani ai concetti stilistici visti sulle ultime novità della casa tedesca. I fari anteriori con tecnologia micro-led, invece, possono proiettare sulla strada, nel campo visivo del guidatore, informazioni utili per la guida o la sicurezza. All’interno l’ architettura è quella di modelli come A5 e A6: in plancia domina un grande pannello curvo che integra il cruscotto digitale da 11,9 pollici e il display centrale dell’infotelematica da 12,8 pollici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Audi Q3, design più deciso e ampia scelta di motorizzazioni. Ecco la terza generazione – FOTO

