Audi A3 Allstreet TFSI e la prova de Il Fattoit – La compatta plug-in che è quasi un crossover – FOTO

Dopo il successo della A3 ibrida plug-in, Audi sorprende con la versione Allstreet, un mix tra compatta e crossover. Testata tra le dolci colline delle Langhe, questa variante porta innovazione e versatilità nel segmento. Scopriamo insieme come si comporta e quali sono le sue caratteristiche distintive, perché l'Audi A3 Allstreet PHEV rappresenta una scelta intelligente per chi cerca stile, tecnologia e praticità in un unico pacchetto.

‹ › 1 6 audi A3 allstret phev. ‹ › 2 6 audi A3 allstret phev. ‹ › 3 6 audi A3 allstret phev. ‹ › 4 6 audi A3 allstret phev. ‹ › 5 6 audi A3 allstret phev. ‹ › 6 6 audi A3 allstret phev. Dopo circa sei mesi dal lancio della A3 ibrida plug-in, Audi ha presentato anche la variante Allstreet con lo stesso powertrain e abbiamo avuto modo di provarla sulle dolci colline delle Langhe. Rispetto alla A3 Sportback presenta alcune differenze sia a livello estetico che tecnico. Il look lascia intendere uno spirito avventuroso, grazie alle minigonne, agli archi passaruota scuri e alle finiture a contrasto, a cui si accompagna il single frame ottagonale anzichĂ© esagonale, corredato della griglia a nido d’ape. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Audi A3 Allstreet TFSI e, la prova de Il Fatto.it – La compatta plug-in che è quasi un crossover – FOTO

In questa notizia si parla di: audi - allstreet - tfsi - prova

Audi A3 allstreet Tfsi e, come va la plug-in da 138 km in elettrico - Scopri come l'Audi A3 Allstreet TFSI e, con i suoi 138 km di autonomia in modalità elettrica, trasforma ogni viaggio in un’esperienza sostenibile senza rinunciare alle prestazioni.

| Audi A3 allstreet TFSI e Allroad, citycarver, allstreet. All’Audi il concetto di auto “tuttoterreno” ha preso nomi diversi, espresso varie sfumature tecniche — le allroad hanno la trazione integrale, le altre no — ma è rimasto nel tempo una costante, trasversale alla Vai su Facebook

Audi A3 allstreet Tfsi e, L’A prima prova; Audi A3 allstreet TFSI e, la prova dell’ibrido plug-in; Audi A3 allstreet TFSI e, la prova della sorprendente ibrida compatta.

Audi A3 Allstreet plug-in: stile, velocità ed efficienza elettrica. La prova - in hybrid traccia una netta linea di demarcazione con la concorrenza, risiede nelle capacità rigenerative della batteria ricaricabile (fino a 50 kW) da 25,7 kWh ... Secondo repubblica.it

Audi A3 allstreet TFSI e, la prova dell’ibrido plug-in - Al volante della nuova Audi A3 allstreet TFSI e, variante ibrida plug- Lo riporta formulapassion.it