Attività extraprofessionale non autorizzata | cosa si rischia

Anche un’attività extraprofessionale non autorizzata, anche se saltuaria, può comportare rischi seri: sanzioni disciplinari, richieste di restituzione dei compensi e, nei casi più gravi, il licenziamento. È fondamentale conoscere i limiti e le regole per evitare conseguenze indesiderate. Scopri cosa bisogna sapere per tutelarsi e operare nel rispetto delle norme, garantendo così la propria stabilità professionale e tranquillità.

