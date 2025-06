attenzione alle infradito a fine estate si rende spesso necessaria una visita dal podologo e ci sono anche rischi di infiammazioni e infezioni il monito degli esperti

Se vuoi evitare fastidi e problemi di salute ai piedi, è meglio non abusarne: le infradito vanno indossate solo per brevi tratti, ma solo se preferisci mantenere piedi sani e felici durante l’estate.

Allegre, informali e colorate, in estate le infradito spopolano. Ma portarle a lungo può causare dei problemi, anche se non nell’immediato. Il discorso vale un po’ per tutte le calzature estive leggere e rasoterra, prive di laccetti che fermino la caviglia. Se poi sono di gomma, come è spesso il caso, peggio ancora. Insomma, tanto vale che lo sappiate fin da subito: per gli esperti, le infradito vanno indossate solo per brevi tratti, ma solo se non si rientra in alcune categorie. Ma non lasciate ogni speranza, le infradito non sono tutte uguali, e a certi patti possono essere felicemente sfoggiate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it