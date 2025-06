Attacco missilistico a Kiev | 15 morti e 75 feriti Zelensky accusa la Russia di terrorismo

Un attacco missilistico devastante ha scosso Kiev nella notte, lasciando 15 vittime e 75 feriti. Zelensky denuncia Mosca come autrice di un atto di terrorismo e chiede una risposta decisa dall'intera comunità internazionale. La tensione cresce, e il mondo si interroga su come reagire di fronte a questa escalation. La crisi in Ucraina continua a delineare un quadro preoccupante di instabilità e conflitto.

Almeno 15 persone sono morte e 75 sono rimaste ferite nell' attacco con missili e droni lanciato la notte scorsa dalle forze russe su Kiev: lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy. "Attacchi del genere sono puro terrorismo. E il mondo intero, gli Stati Uniti e l'Europa, devono finalmente reagire come una società civile reagisce ai terroristi", ha commentato il capo di Stato, sottolineando che Mosca ha lanciato "oltre 440 droni e 32 missili" nel corso di "uno degli attacchi più terribili" sulla capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco missilistico a Kiev: 15 morti e 75 feriti, Zelensky accusa la Russia di terrorismo

