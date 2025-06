Attacchi russi su Kiev provocano 14 morti

La notte di violenza a Kiev si è trasformata in una tragedia, con attacchi russi che hanno causato 14 vittime e almeno 40 feriti. Missili balistici e droni hanno colpito obiettivi civili, seminando paura e distruzione in tutta la città. La comunità si stringe in un momento di grande crisi, mentre la ripresa e la speranza sembrano più lontane che mai. Rimaniamo aggiornati su questa escalation e sui suoi sviluppi.

E' di 14 morti e almeno 40 feriti il bilancio degli attacchi notturni condotti dalle forze armate russe su Kiev. Attacchi condotti con missili balistici e droni che hanno colpito obiettivi civili in tutta la città. Lo riferiscono i media locali, precisando che 30 feriti sono stati ricoverati in ospedale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacchi russi su Kiev provocano 14 morti

