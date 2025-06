Atrabilious | Thriller con Whoopi Goldberg e Jeffrey Wright Arriva al Cinema

Preparatevi a un viaggio nel cuore dell’oscurità con "Atrabilious", il thriller avvincente che arriva al cinema. Con Whoopi Goldberg e Jeffrey Wright, questa pellicola intreccia mistero, emozioni profonde e segreti nascosti tra le vie di Brooklyn. Un cast stellare e una trama avvolgente vi terranno col fiato sospeso fino all’ultima scena, portandovi a scoprire cosa si cela dietro le ombre di un bar enigmatico. Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza cinematografica unica.

Un mistero avvincente ambientato a Brooklyn tra dolore, segreti e un bar enigmatico. Scopri tutto sul film con un cast stellare. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Atrabilious: Thriller con Whoopi Goldberg e Jeffrey Wright Arriva al Cinema

In questa notizia si parla di: atrabilious - thriller - whoopi - goldberg

