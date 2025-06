ATP Queen’s Alcaraz e Draper agli ottavi Eliminati Fritz de Minaur e Shelton

Una giornata intensa al Queen’s, teatro di emozioni e sorprese sul prato londinese. Mentre i campioni si preparano a Wimbledon, il torneo britannico riserva scenari sorprendenti: Alcaraz continua a stupire, mentre altri big come Fritz e Shelton sono stati eliminati agli ottavi. Un countdown verso il grande spettacolo sull’erba sta entrando nel vivo, alimentando l’attesa tra tifosi e appassionati. L’avventura si fa sempre più coinvolgente, e niente è ancora deciso.

Terminata una giornata piuttosto intensa nel celebre torneo del Queen's. Sull'erba di Londra i tennisti si stanno preparando all'evento più importante di questa fase dell'annata, Wimbledon. E così sui prati britannici si sonda la condizione. Carlos Alcaraz (n.2 del mondo), messa in archivio l'affermazione al Roland Garros contro Jannik Sinner, ha ripreso da dove aveva lasciando, ossia vincendo. L'iberico si è imposto contro l'australiano Adam Walton (n.86 del ranking, lucky-loser) col punteggio di 6-4 7-6 (4). Carlitos ha alternato qualche errore a momenti di grande brillantezza, imponendosi in 1 ora e 44 minuti di gioco.

Sinner aspetta un qualificato ad Halle. Bublik agli ottavi sarebbe subito un test molto probante. Darderi vs Tsitsipas, Sonego vs Struff e un allettante Cobolli vs Fonseca. Al Queen's per Alcaraz c'è subito Davidovich Fokina. Arnaldi pesca Rune. Poteva andare Vai su X

DRAPER AGLI OTTAVI Dura 1 ora e 47 il big match tra Fonseca e Draper, avanza il N.5 al mondo Termina al terzo turno il torneo del talentino brasiliano, l'avversario del britannico sarà il vincente tra Bublik e Rocha #Tennis #Fonseca #Draper #R Vai su Facebook

