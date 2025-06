Atp Queen’s 2025 oggi Alcaraz-Davidovich Fokina | tabellone e programma

Oggi, al prestigioso ATP Queen’s 2025, si apre una nuova emozionante pagina del tennis mondiale con l’esordio di Carlos Alcaraz, numero uno del tabellone. L’assenza di Jannik Sinner, impegnato a Halle, rende il match ancora più atteso: Alcaraz affronta il connazionale Davidovich Fokina in un duello imperdibile sull’erba, preludio di Wimbledon. Un’affinità speciale tra i due campioni promette spettacolo e sorprese, scrivendo un capitolo affascinante della stagione.

All’ Atp Queen’s 2025, oggi martedì 17 giugno è la giornata dell’esordio di Carlos Alcaraz, n.1 del tabellone vista l’assenza di Jannik Sinner, impegnato nel torneo di Halle. Il campione spagnolo gioca contro il connazionale Davidovich-Fokina, per il primo turno del torneo sull’erba che fa da preludio a Wimbledon. Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina sono molto amici fuori dal campo, tanto che il recente vincitore del Roland Garros era stato invitato al matrimonio del collega ma ha declinato l’invito per i tanti impegni. Atp Queen’s 2025: il tabellone. L’Atp Queen’s 2025 non ha in tabellone nessun italiano, visto il forfait di Arnaldi per un problema alla caviglia, prima del match contro Rune. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Queen’s 2025, oggi Alcaraz-Davidovich Fokina: tabellone e programma

In questa notizia si parla di: alcaraz - davidovich - fokina - queen

Alcaraz non va al matrimonio dell’amico Davidovich e il sorteggio del Queen’s gli fa un brutto scherzo - Il destino gioca strani scherzi: Carlos Alcaraz, protagonista indiscusso del tennis mondiale, salta il matrimonio dell’amico Davidovich Fokina, e nel frattempo si troverà di fronte a lui sul campo al Queen's.

Queen's ATP 500 Main Draw Singles Vai su X

L'allenatore di Carlos Alcaraz, Samuel López, si prepara per il conflitto reale nel campo in erba del Queen's.; Carlos Alcaraz affronta l’amico stretto Fokina nel primo turno del torneo di Queen’s.; Carlos Alcaraz affronta rivali reali in un’epica sfida ATP a Queen’s..

Atp Queen's, il tabellone: Arnaldi trova Rune, Alcaraz affronta Davidovich Fokina - A guidare il seeding c'è Alcaraz che affronterà all'esordio il connazionale Davidovich Fokina. Secondo sport.sky.it

Alcaraz salta il matrimonio di Davidovich Fokina e lo pesca al primo turno al Queen’s - La sorte ci ha messo lo zampino al Queen’s Nei giorni scorsi, erano emersi alcuni dubbi sull’effettiva p ... Segnala tennisitaliano.it