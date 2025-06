ATP Halle tris italiano sull’erba tedesca Avanzano Rublev e Auger-Aliassime eliminato Cerundolo

deciso e convincente, dimostrando ancora una volta la sua leadership nel circuito. La giornata di Halle si è conclusa con ottime notizie per il tennis italiano: a proseguire nel torneo sono anche Rublev e Auger Aliassime, mentre Cerundolo ha dovuto arrendersi. Un indicatore positivo che fa ben sperare per i prossimi ostacoli sulla superficie erbosa. Con questi progressi, l’Italia si conferma protagonista sulla scena internazionale.

Si è chiusa una bella giornata in casa Italia nell’ATP500 di Halle (Germania). Sull’erba tedesca erano tre i tennisti del Bel Paese a rispondere all’appello e sono arrivate tre vittorie. Pronostici rispettati nel caso di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo si è imposto contro il tedesco Yannick Hanfmann (n.138 del ranking) col punteggio di 7-5 6-3. Un match in cui l’azzurro ci ha messo un set per carburare e poi nel secondo parziale è stato più concreto. Qualificazione agli ottavi di finale dove ci sarà la rivincita dopo Parigi con il kazako Alexander Bublik. Bene anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Halle, tris italiano sull’erba tedesca. Avanzano Rublev e Auger-Aliassime, eliminato Cerundolo

