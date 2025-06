Atp Halle Sinner liquida Hanfmann in due set Al secondo turno c’è Bublik

Jannik Sinner dà il via alla sua avventura a Halle con una vittoria convincente contro Yannick Hanfmann, dimostrando tutta la sua determinazione e talento. In un match intenso e combattuto, l'azzurro ha saputo mantenere la lucidità e sfruttare le occasioni chiave per conquistare il secondo turno. Ora, con questa prestazione, Sinner si prepara a scendere in campo con ancora più fiducia e ambizione nel torneo ATP 500.

(Adnkronos) – Jannik Sinner esordisce con un successo all'Atp 500 di Halle. Oggi, martedì 17 giugno, l'azzurro ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann in due set (7-5 6-3), archiviando la pratica dopo un'ora e mezza molto combattuta. Decisivi il dodicesimo game del primo set, in cui il numero uno del ranking ha strappato il primo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

