Atp Halle oggi Sinner-Hanfmann – Il match in diretta

Oggi a Halle, il grande tennis torna protagonista con un duello imperdibile tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann. Dopo aver sfiorato la gloria a Parigi, l’azzurro si presenta determinato a difendere il titolo vinto lo scorso anno e a mettere in mostra tutta la sua classe. La sfida promette emozioni intense e colpi di scena: restate con noi per vivere il match in diretta, minuto dopo minuto.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo ed esordisce nell'Atp di Halle, per difendere il titolo vinto l'anno scorso. Oggi, martedì 17 giugno, l'azzurro affronta Yannick Hanfmann nei sedicesimi di finale del torneo tedesco. Per il numero uno del ranking, al rientro dopo la finale del Roland Garros persa contro Carlos Alcaraz, inizia così la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Atp Halle, oggi Sinner-Hanfmann – Il match in diretta

