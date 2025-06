ATP Halle 2025 Sonego domina Struff torna al successo e approda agli ottavi

L'inizio del torneo ATP di Halle si accende con una vittoria brillante per Lorenzo Sonego, che ha dominato il tedesco Struff 6-3 6-2 in appena un'ora. Il piemontese si presenta deciso e propositivo, dimostrando di essere in grande forma e pronto ad affrontare le sfide successive. Con questo risultato, Sonego si proietta con fiducia verso gli ottavi, dove affronterĂ il vincente tra Zverev e Giron, mantenendo viva la speranza di un cammino vincente a Halle.

Vince e convince all’esordio nel torneo ATP di Halle Lorenzo Sonego. Il giocatore italiano, autore di una prova convincente e propositiva, domina 6-3 6-2, in un’ora di gioco, il tedesco Jan-Lennard Struff, ritrova il successo ed approda agli ottavi di finale. Nel prossimo turno il tennista piemontese affronterĂ il vincente della sfida di domani tra il tedesco Alexander Zverev e l’americano Marcos Giron. Inizio convincente per il giocatore italiano che tiene a zero il servizio d’apertura, il veterano tedesco ribatte, a 30, per l’1-1 in un gioco in cui serve quattro prime palle su sei. Il piemontese conferma l’ottimo avvio di partito con il 2-1 siglato nuovamente a zero e con il break del 3-1 ottenuto alla seconda opportunitĂ dopo aver condotto per 0-40. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Halle 2025, Sonego domina Struff, torna al successo e approda agli ottavi

