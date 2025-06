ATP Halle 2025 Sinner batte Hanfmann all’esordio

Jannik Sinner debutta con stile all’ATP Halle 2025, superando senza difficoltà Yannick Hanfmann e lasciando il segno sulla terra battuta in preparazione a Wimbledon. Con un'affermazione convincente in poco più di un’ora e mezza, il talento altoatesino dimostra che è già in forma e pronto a contendere il titolo. La sua vittoria segna un passo importante verso il suo cammino in questa prestigiosa manifestazione.

Esordio senza problemi per Jannik Sinner all’ ATP 500 di Halle, torneo che si disputa sull’erba in preparazione a Wimbledon. Il numero uno al mondo e campione uscente si è qualificato per il secondo turno superando in due set il tedesco Yannick Hanfmann. 7-5, 6-3 i parziali in favore dell’altoatesino in un’ora e 31 minuti di gioco. Our reigning Champion wins his first Match against Yannick Hanfmann!??? #tennis #atp #atphalle #TWO25 #terrawortmannopen #sport #centercourt #sinner #hanfmann pic.twitter.comxksJ9Hq6QK — TERRA WORTMANN OPEN (@ATPHalle) June 17, 2025 Sinner- Hanfmann: p rimo set. Era il terzo confronto diretto tra il 23enne di San Candido e il 33enne tedesco, con i precedenti – entrambi disputati in una prova del Grande Slam, favorevoli all’azzurro: nel 2023 agli US Open, con Sinner capace di imporsi in tre set, e l’anno successivo a Wimbledon, con un successo in quattro parziali. 🔗 Leggi su Lapresse.it